Две автоледи и пенсионер поставили рекорд по автоштрафам в Тюмени

13 апреля 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Глава УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер на встрече с журналистами рассказал о злостных нарушителях ПДД Фото: Денис Моргунов © URA.RU Список рекордсменов по количеству неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения по итогам 2021 года в Тюменской области возглавили две автоледи в возрасте 34-х и 20-ти лет и 66-летний автолюбитель. Об этом во время пресс-конференции журналистам рассказал начальник областного управления ГИБДД Андрей Миллер. Он уточнил, что на троих сумма штрафов за нарушение ПДД превысила 173 тысячи рублей. «У 34-летней тюменки сумма неоплаченных штрафов по итогам 2021 года составила 83,3 тысячи рублей, у 20-летней автоледи — 45,6 тысячи рублей, тюменец 66 лет задолжал за различные нарушения правил дорожного движения 44,4 тысячи рублей», — пояснил Миллер на встрече с тюменскими журналистами. Он добавил, что часть штрафов была выписана через автоматические средства фиксации нарушений. Глава региональной Госавтоинспекции отметил, что ГИБДД проводит системную работу со злостными нарушителями ПДД. Сейчас в регионе таких 33. Это водители, у которых сумма задолженности по штрафам составляет от 20 до 100 тысяч рублей. На данный момент их общий долг перед государством составляет 3 миллиона 380 тысяч рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Список рекордсменов по количеству неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения по итогам 2021 года в Тюменской области возглавили две автоледи в возрасте 34-х и 20-ти лет и 66-летний автолюбитель. Об этом во время пресс-конференции журналистам рассказал начальник областного управления ГИБДД Андрей Миллер. Он уточнил, что на троих сумма штрафов за нарушение ПДД превысила 173 тысячи рублей. «У 34-летней тюменки сумма неоплаченных штрафов по итогам 2021 года составила 83,3 тысячи рублей, у 20-летней автоледи — 45,6 тысячи рублей, тюменец 66 лет задолжал за различные нарушения правил дорожного движения 44,4 тысячи рублей», — пояснил Миллер на встрече с тюменскими журналистами. Он добавил, что часть штрафов была выписана через автоматические средства фиксации нарушений. Глава региональной Госавтоинспекции отметил, что ГИБДД проводит системную работу со злостными нарушителями ПДД. Сейчас в регионе таких 33. Это водители, у которых сумма задолженности по штрафам составляет от 20 до 100 тысяч рублей. На данный момент их общий долг перед государством составляет 3 миллиона 380 тысяч рублей.