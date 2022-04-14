Александр Носков сейчас отбывает наказание за злоупотребление полномочиями при строительстве водопровода в Кетово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд отказался рассматривать исковое заявление и. о. прокурора Кетовского района к экс-главе Кетовского района Александру Носкову, сославшись на то, что дело ему не подсудно. С бывшего чиновника, отбывающего наказание в колонии, хотели взыскать имущественный вред почти на 16 млн рублей. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

«Местом жительства и регистрации ответчика до его осуждения приговором Кетовского районного суда являлся следующий адрес: <…>, что не относится к территориальной подсудности Курганского городского суда. Учитывая, что истцом заявлены требования, которые неподсудны Курганскому городскому суду, а подсудны Кетовскому районному суду, судья приходит к выводу о возвращении искового заявления истцу», — говорится в опубликованном документе.

В качестве доводов судья указал, что иск должен подаваться по месту жительства ответчика. «Исправительные учреждения являются местом отбывания наказания. Место, где располагается исправительное учреждение, и само исправительное учреждение не могут быть признаны местом проживания осужденного», — отмечается в документе.

Исковое заявление к Носкову подали правительство Курганской области, прокурор Кетовского района и региональное управление Федерального казначейства. В пресс-службе городского суда поясняли URA.RU, что истцы просят возместить ущерб, причиненный в результате преступных действий за неправомерное использование средств субсидий из федерального бюджета. В решении суда указано, что сумма исковых требований составляла 15 894 764 рубля 35 копеек.

Носкова задержали сотрудники областного УФСБ в сентябре 2019 года. В феврале 2021 года суд приговорил его к шести годам колонии за злоупотребление полномочиями при строительстве водопровода в селе Кетово. Работы не были выполнены в срок, но местные власти приняли и оплатили их. Водопровод до сих пор не достроен.

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