В Тюменской области найден мертвым пропавший мужчина

Житель Тобольска, пропавший 12 апреля, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Феникс». По данным волонтеров, мужчина заблудился в лесу и погиб.
«Воскресные поиски Александра Карпова, к сожалению, закончились формулировкой „Найден, погиб“. Отряду поступил звонок от полиции с просьбой помочь в районе поселка Менделеева. Парень ушел в лес и потерялся. Совместными усилиями полиции, кинологов, спасателей ТОСЭР и добровольцев потерявшийся был найден. Но, увы, мы не успели», — рассказали URA.RU в «Фениксе».
Александр Карпов (1975 года рождения) пропал 12 апреля. Как говорилось в ориентировке, мужчина ушел из квартиры в Тобольске и исчез.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области нашли тело пропавшего подростка. 17-летний парень исчез в ноябре, его труп обнаружили на берегу реки 15 апреля.
Житель Тобольска, пропавший 12 апреля, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Феникс». По данным волонтеров, мужчина заблудился в лесу и погиб. «Воскресные поиски Александра Карпова, к сожалению, закончились формулировкой „Найден, погиб“. Отряду поступил звонок от полиции с просьбой помочь в районе поселка Менделеева. Парень ушел в лес и потерялся. Совместными усилиями полиции, кинологов, спасателей ТОСЭР и добровольцев потерявшийся был найден. Но, увы, мы не успели», — рассказали URA.RU в «Фениксе». Александр Карпов (1975 года рождения) пропал 12 апреля. Как говорилось в ориентировке, мужчина ушел из квартиры в Тобольске и исчез. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области нашли тело пропавшего подростка. 17-летний парень исчез в ноябре, его труп обнаружили на берегу реки 15 апреля.