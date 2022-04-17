17 апреля 2022
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15 апреля 2022

В Тюменской области найден мертвым пропавший мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка полпреда Владимира Якушева и Алексея Текслера в районы пострадавшие от пожаров. Челябинск, деревья, лес, пожарище
По данным поисковиков мужчина не смог выбраться из леса Фото:

Житель Тобольска, пропавший 12 апреля, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Феникс». По данным волонтеров, мужчина заблудился в лесу и погиб.

«Воскресные поиски Александра Карпова, к сожалению, закончились формулировкой „Найден, погиб“. Отряду поступил звонок от полиции с просьбой помочь в районе поселка Менделеева. Парень ушел в лес и потерялся. Совместными усилиями полиции, кинологов, спасателей ТОСЭР и добровольцев потерявшийся был найден. Но, увы, мы не успели», — рассказали URA.RU в «Фениксе».

Александр Карпов (1975 года рождения) пропал 12 апреля. Как говорилось в ориентировке, мужчина ушел из квартиры в Тобольске и исчез.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области нашли тело пропавшего подростка. 17-летний парень исчез в ноябре, его труп обнаружили на берегу реки 15 апреля.

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Житель Тобольска, пропавший 12 апреля, найден мертвым. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Феникс». По данным волонтеров, мужчина заблудился в лесу и погиб. «Воскресные поиски Александра Карпова, к сожалению, закончились формулировкой „Найден, погиб“. Отряду поступил звонок от полиции с просьбой помочь в районе поселка Менделеева. Парень ушел в лес и потерялся. Совместными усилиями полиции, кинологов, спасателей ТОСЭР и добровольцев потерявшийся был найден. Но, увы, мы не успели», — рассказали URA.RU в «Фениксе». Александр Карпов (1975 года рождения) пропал 12 апреля. Как говорилось в ориентировке, мужчина ушел из квартиры в Тобольске и исчез. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области нашли тело пропавшего подростка. 17-летний парень исчез в ноябре, его труп обнаружили на берегу реки 15 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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