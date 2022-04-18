Воздух в Тюменской области станет опаснее для здоровья

19 апреля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Самая неблагополучная обстановка по загрязнению воздуха ожидается в Ишиме (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около 11:00 19 апреля Тюмень и область накроет облако вредных частиц, движущихся в регион со стороны Казахстана. Об этом свидетельствуют данные метеосервиса «Вентускай». Хуже всех придется жителям Ишима. «19 апреля, 11:00. Превышение содержания в воздухе РМ2.5 (вредные мелкодисперсные частицы — прим. ред.). Тюмень, Ялуторовск, Тобольск — обстановка „удовлетворительная“. Ишим — „очень нездоровый“ фон», — такие данные приводятся в сервисе «Вентускай». Судя по карте распространения, облако опасных частиц движется на Тюменскую область со стороны Казахстана, где бушуют степные пожары. Ранее в Рослесхозе РФ заявляли, что огонь из соседнего государства, имеющего границы с Тюменской область, может перейти в регион. РМ2.5 — это воздушный загрязнитель, в состав которого входят твердые микрочастицы и мельчайшие капли. Это могут быть кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения металлов. Их содержание в воздухе не должно превышать 25 мкг/м3. 19 апреля в Тюмени будет наблюдаться именно такой фон, хотя обычно этот показатель ощутимо ниже. В Ялуторовске ожидается 34 мкг/м3, в Тобольске — 21 мкг/м3. Хуже всего придется Ишиму: там показатель достигнет 227 мкг/м3. URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. С начала пожароопасного сезона ведомство еще ни разу не сообщало о превышении вредных веществ в воздухе в городах региона. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Около 11:00 19 апреля Тюмень и область накроет облако вредных частиц, движущихся в регион со стороны Казахстана. Об этом свидетельствуют данные метеосервиса «Вентускай». Хуже всех придется жителям Ишима. «19 апреля, 11:00. Превышение содержания в воздухе РМ2.5 (вредные мелкодисперсные частицы — прим. ред.). Тюмень, Ялуторовск, Тобольск — обстановка „удовлетворительная“. Ишим — „очень нездоровый“ фон», — такие данные приводятся в сервисе «Вентускай». Судя по карте распространения, облако опасных частиц движется на Тюменскую область со стороны Казахстана, где бушуют степные пожары. Ранее в Рослесхозе РФ заявляли, что огонь из соседнего государства, имеющего границы с Тюменской область, может перейти в регион. РМ2.5 — это воздушный загрязнитель, в состав которого входят твердые микрочастицы и мельчайшие капли. Это могут быть кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения металлов. Их содержание в воздухе не должно превышать 25 мкг/м3. 19 апреля в Тюмени будет наблюдаться именно такой фон, хотя обычно этот показатель ощутимо ниже. В Ялуторовске ожидается 34 мкг/м3, в Тобольске — 21 мкг/м3. Хуже всего придется Ишиму: там показатель достигнет 227 мкг/м3. URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. С начала пожароопасного сезона ведомство еще ни разу не сообщало о превышении вредных веществ в воздухе в городах региона.