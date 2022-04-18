В Тюменской области станет опаснее из-за природного явления

19 апреля 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Туман прогнозируют ночью и вплоть до 8 часов утра Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU С полуночи до восьми часов утра 20 апреля Тюменскую область накроет туманом. Предупреждение об изменении погоды опубликовано на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение! С 00:00 до 08:00 20 апреля в Тюменской области местами будет наблюдаться туман», — такие данные сообщает тюменский ЦГМС. По градации метеорологов, возникновение тумана является потенциально опасной погодой. Как ранее сообщали в управлении МЧС Тюменской области, из-за тумана автомобилистам сложнее ориентироваться на дороге. В нем предметы кажутся отдаленнее, чем они есть на самом деле, а также ухудшается цветовосприятие и быстрее утомляются глаза. При таких условиях водителям стоит максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию, в обязательном порядке двигаться с включенными световыми приборами. В крайних случаях — пользоваться огнями аварийной сигнализации. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

С полуночи до восьми часов утра 20 апреля Тюменскую область накроет туманом. Предупреждение об изменении погоды опубликовано на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение! С 00:00 до 08:00 20 апреля в Тюменской области местами будет наблюдаться туман», — такие данные сообщает тюменский ЦГМС. По градации метеорологов, возникновение тумана является потенциально опасной погодой. Как ранее сообщали в управлении МЧС Тюменской области, из-за тумана автомобилистам сложнее ориентироваться на дороге. В нем предметы кажутся отдаленнее, чем они есть на самом деле, а также ухудшается цветовосприятие и быстрее утомляются глаза. При таких условиях водителям стоит максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию, в обязательном порядке двигаться с включенными световыми приборами. В крайних случаях — пользоваться огнями аварийной сигнализации.