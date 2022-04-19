Власти раскрыли, сколько денег получат тюменские ветераны

Участникам Великой Отечественной войны перечислят по 10 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выплаты на общую сумму в 154 млн рублей получат тюменские ветераны ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Традиционно к годовщине победы в Великой Отечественной войне из регионального бюджета ветеранам предоставляется единовременная выплата. Ее получат 50 тысяч человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. На это предусмотрено 154 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства.

Согласно постановлению властей:

10 000 рублей получат участники войны, узники концлагерей, блокадники и жители осажденного Севастополя, вдовы погибших;

получат участники войны, узники концлагерей, блокадники и жители осажденного Севастополя, вдовы погибших; 5 000 рублей — тыловики, дети погибших участников ВОВ, и те, кто родился до 1932 года;

— тыловики, дети погибших участников ВОВ, и те, кто родился до 1932 года; 2 000 рублей — рожденные до 9 мая 1945 года.

В настоящее время в Тюменской области проживают 114 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Кроме того — 78 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 63 жителя блокадного Ленинграда, 3 900 тружеников тыла и почти 600 вдов участников ВОВ.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор рассказал, как в Тюменской области отпразднуют День Победы. Впервые за годы пандемии коронавируса в регионе пройдет шествие «Бессмертного полка».