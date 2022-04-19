19 апреля 2022

Власти раскрыли, сколько денег получат тюменские ветераны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, ветеран, медали и ордена, ветераны вов
Участникам Великой Отечественной войны перечислят по 10 000 рублей Фото:

Выплаты на общую сумму в 154 млн рублей получат тюменские ветераны ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Традиционно к годовщине победы в Великой Отечественной войне из регионального бюджета ветеранам предоставляется единовременная выплата. Ее получат 50 тысяч человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. На это предусмотрено 154 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства.

Согласно постановлению властей:

  • 10 000 рублей получат участники войны, узники концлагерей, блокадники и жители осажденного Севастополя, вдовы погибших;
  • 5 000 рублей — тыловики, дети погибших участников ВОВ, и те, кто родился до 1932 года;
  • 2 000 рублей — рожденные до 9 мая 1945 года.

В настоящее время в Тюменской области проживают 114 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Кроме того — 78 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 63 жителя блокадного Ленинграда, 3 900 тружеников тыла и почти 600 вдов участников ВОВ.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор рассказал, как в Тюменской области отпразднуют День Победы. Впервые за годы пандемии коронавируса в регионе пройдет шествие «Бессмертного полка».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени».

Выплаты на общую сумму в 154 млн рублей получат тюменские ветераны ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. «Традиционно к годовщине победы в Великой Отечественной войне из регионального бюджета ветеранам предоставляется единовременная выплата. Ее получат 50 тысяч человек, в том числе дети погибших участников войны и граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. На это предусмотрено 154 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства. Согласно постановлению властей: В настоящее время в Тюменской области проживают 114 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Кроме того — 78 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 63 жителя блокадного Ленинграда, 3 900 тружеников тыла и почти 600 вдов участников ВОВ. Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор рассказал, как в Тюменской области отпразднуют День Победы. Впервые за годы пандемии коронавируса в регионе пройдет шествие «Бессмертного полка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...