В ЯНАО мэрия завязла в тяжбе с компанией скандального олигарха

Судебные заседания отложены из-за ошибок в документах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания ООО «Корпорация Рост нефти и газа», принадлежащая скандальному бизнесмену из Нового Уренгоя Олегу Ситникову, должна 810 тысяч рублей администрации города Муравленко (ЯНАО) за аренду земельного участка. Как сообщается на сайте арбитражного суда, заседания откладываются из-за ошибок в документах.

«Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью „Корпорация Рост нефти и газа“ 756 031, 59 руб. долга, 54 692, 61 руб. неустойки», — говорится в тексте судебного определения.

В документе указано, что в договоре аренды в качестве арендатора указана компания ООО «Корпорация Рост нефти и газа», но в одном из пунктов договора в качестве стороны значится ООО «Корпорация Роснефтегаз». Помимо этого, администрация Муравленко указала адрес ответчика несоответствующий тому, что указан в договоре аренды, а также не предоставила в суд сведения о смене арендатором наименования при сохранении ИНН, ОГРН. Из-за этого судья принял решение отложить разбирательство.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Муравленко, а также в ООО «Корпорация Рост нефти и газа». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что компания ООО Корпорация «Роснефтегаз» должна почти 2,6 миллиона рублей департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО за аренду земельных участков. Корпорация арендовала 18 участков для строительства и эксплуатации линейных объектов, а также территории, где осуществилась добыча полезных ископаемых.

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