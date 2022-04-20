Спикер облдумы назвал дату отчета губернатора Моора за 2021 год

Александр Моор отчитается перед облдумой о работе правительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор 26 мая отчитается перед депутатами Тюменской областной думы о работе за 2021 год. Об этом 21 апреля сообщил спикер облдумы Сергей Корепанов, выступая на заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн.

«Следующее заседание областной думы состоится 26 мая. На нем выступит губернатор Моор с отчетом о работе правительства региона в 2021 году», — рассказал председатель парламента.

Ранее депутаты облдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому тюменский губернатор может избираться на свой пост бессрочно. При этом Моор еще не принял решения о выдвижении на новый срок в 2023 году.