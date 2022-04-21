Губернатор Александр Моор пока не принял решения о выдвижении на новый срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты Тюменской облдумы отменили норму, согласно которой губернатор может избираться не более двух сроков подряд. Решение было принято 21 апреля на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. Кроме того, жители региона не смогут уволить губернатора с его поста.

«Из Устава Тюменской области исключается норма о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд. Упраздняется институт отзыва губернатора области избирателями. Норма о выражении недоверия должностным лицам правительства области признается утратившей силу», — говорится в решении думы.

Изменения были приняты большинством голосов. Против законопроекта проголосовали три депутата, четверо — воздержались. При этом прений по документу не было — парламентарии не задали на заседании ни одного вопроса.

Ранее тюменские власти объясняли, что законопроект, отменяющий ограничение по количеству выдвижений на пост губернатора, внесен в Тюменскую облдуму, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Губернатор Александр Моор пока не принял решения о выдвижении на второй срок в 2023 году.