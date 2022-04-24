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В Тюмени построят завод за 142 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна. Тюмень, береза, весна, пыльца, кисточки березы
Бетулин производят из бересты различного вида берез Фото:

В Тюмени планируют построить завод по производству бетулина (природное средство, которое снижает уровень холестерина, а также является противовоспалительным и противовирусным средством — прим. URA.RU). Об этом сообщила пресс-служба правительства Тюменской области. Инвестиции в предприятие составит 142 млн рублей.

«ООО „Биологическое предприятие“ планирует построить завод по производству бетулина. Инвестиции в основной капитал без НДС составят 142 млн рублей, будет создано 36 новых рабочих мест. В 2026 году предприятие планирует выйти на полную мощность, с выпуском до 12 тонн бетулина в год», — сообщает пресс-служба.

Деятельность завода будет сконцентрирована на производстве бетулина и дальнейшее его использование в фармацевтической, химической, парфюмерно-косметической и пищевой отраслях промышленности. Местом для постройки завода был выбран участок размером пять гектар в селе Утешево.

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В Тюмени планируют построить завод по производству бетулина (природное средство, которое снижает уровень холестерина, а также является противовоспалительным и противовирусным средством — прим. URA.RU). Об этом сообщила пресс-служба правительства Тюменской области. Инвестиции в предприятие составит 142 млн рублей. «ООО „Биологическое предприятие“ планирует построить завод по производству бетулина. Инвестиции в основной капитал без НДС составят 142 млн рублей, будет создано 36 новых рабочих мест. В 2026 году предприятие планирует выйти на полную мощность, с выпуском до 12 тонн бетулина в год», — сообщает пресс-служба. Деятельность завода будет сконцентрирована на производстве бетулина и дальнейшее его использование в фармацевтической, химической, парфюмерно-косметической и пищевой отраслях промышленности. Местом для постройки завода был выбран участок размером пять гектар в селе Утешево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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