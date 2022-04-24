В Тюмени построят завод за 142 миллиона рублей

Бетулин производят из бересты различного вида берез Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени планируют построить завод по производству бетулина (природное средство, которое снижает уровень холестерина, а также является противовоспалительным и противовирусным средством — прим. URA.RU). Об этом сообщила пресс-служба правительства Тюменской области. Инвестиции в предприятие составит 142 млн рублей.

«ООО „Биологическое предприятие“ планирует построить завод по производству бетулина. Инвестиции в основной капитал без НДС составят 142 млн рублей, будет создано 36 новых рабочих мест. В 2026 году предприятие планирует выйти на полную мощность, с выпуском до 12 тонн бетулина в год», — сообщает пресс-служба.

Деятельность завода будет сконцентрирована на производстве бетулина и дальнейшее его использование в фармацевтической, химической, парфюмерно-косметической и пищевой отраслях промышленности. Местом для постройки завода был выбран участок размером пять гектар в селе Утешево.