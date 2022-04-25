Школьников в ЯНАО уличили в употреблении запрещенных веществ

26 апреля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Школьников увидел местный житель и сообщил о этом в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники в Ноябрьске (ЯНАО) публично употребляют запрещенное вещество «шпак», которое сравнивают с жевательным табаком, торговля которым запрещена в ряде стран. Как сообщил в соцсети «ВКонтакте» местный житель, руководство образовательного учреждения никак не реагирует на происходящее. «Подскажите, пожалуйста, куда можно пожаловаться на учеников школы №2, которые употребляют „шпак“ на глазах у всех, в том числе на глазах младших учеников? Руководство школы никак не реагирует на эту проблему», — написал анонимно автор в группе «Независимый Ноябрьск». На публикацию отреагировала администрация города, попросив автора сообщить о случившемся лично, чтобы в учебном заведении смогли решили эту проблему. «Руководству школы не известны факты употребления учащимися вещества „шпак“. Если Вы знаете о фактах употребления конкретными учениками подобных веществ, убедительно просим сообщить об этом», — подчеркнули в мэрии. Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель Надыма, попался с крупной партией наркотиков в Салехарде. Студент 17 лет подрабатывал курьером наркотических средств в интернет-магазине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Школьники в Ноябрьске (ЯНАО) публично употребляют запрещенное вещество «шпак», которое сравнивают с жевательным табаком, торговля которым запрещена в ряде стран. Как сообщил в соцсети «ВКонтакте» местный житель, руководство образовательного учреждения никак не реагирует на происходящее. «Подскажите, пожалуйста, куда можно пожаловаться на учеников школы №2, которые употребляют „шпак“ на глазах у всех, в том числе на глазах младших учеников? Руководство школы никак не реагирует на эту проблему», — написал анонимно автор в группе «Независимый Ноябрьск». На публикацию отреагировала администрация города, попросив автора сообщить о случившемся лично, чтобы в учебном заведении смогли решили эту проблему. «Руководству школы не известны факты употребления учащимися вещества „шпак“. Если Вы знаете о фактах употребления конкретными учениками подобных веществ, убедительно просим сообщить об этом», — подчеркнули в мэрии. Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель Надыма, попался с крупной партией наркотиков в Салехарде. Студент 17 лет подрабатывал курьером наркотических средств в интернет-магазине.