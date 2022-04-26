Всего 10,5% тюменцев заинтересованы в работе вахтовым методом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменцам, готовым уехать работать вахтовым методом, предлагают зарплату около 300 тысяч рублей. Данные размещены на платформе HeadHunter. Сотрудников ищут для работы в Москве, Краснодарском крае, Ханты-Мансийске, Норильске и на Чукотке.

«Сервисный инженер по ремонту и обслуживанию буровых установок — от 400 тысяч рублей. Работа в Норильске. Требуемый опыт — от 3 до 6 лет», — указано в самом высокооплачиваемом объявлении для вахтовиков.

Также в список вакансий с высокой зарплатой для вахтовиков вошли:

Сварщик технологического оборудования и трубопроводов — от 240 000 до 380 000 рублей на руки. Работа в городах Туапсе, Усть-Луга, Кириши и Березники. Работодатель обещает возможность карьерного роста, а также оплату всех расходов будущего сотрудника на проезд и питание. А если кандидат приведет в компанию «толкового сотрудника», то получит премию 5000 рублей.

Руководителю проекта по подъему и перемещению грузов в Чукотском округе обещают зарплату от 260 тысяч. У соискателя должно быть высшее строительное образование и знание английского языка на продвинутом уровне.

В Ханты-Мансийске специалисту по охране труда и пожарной безопасности готовы платить от 200 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуют наличие опыта работы и профильное образование.

Для работы в Москве размещена вакансия «Шеф-повар в семью» с зарплатой от 150 до 300 тысяч. Основной задачей будет готовка блюд для детей от 7 лет. Также работодатель требует от кандидата опыт работы не менее 6 лет и понимание «высокой кухни».

По данным аналитики HeadHunter, всего 10,5% тюменцев заинтересованы в работе вахтовым методом. Ранее URA.RU опубликовывало список вакансий для тюменцев без опыта работы. Им предлагают зарплату в размере 100 тысяч.