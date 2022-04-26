В ЯНАО предприниматели расширяют бизнес вопреки санкциям

Предприниматель не повышала цены на собственное производство с 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприниматель из Лабытнанги (ЯНАО) открыла новую кулинарию, несмотря на санкции, которые Евросоюз и страны мира ввели против России. Как рассказала глава города Марина Трескова в своем telegram-канале, вся продукция производится на российском оборудовании.

«Здесь есть все что душе угодно: продукты, свежая выпечка, готовая домашняя еда. С недавних пор здесь оборудовали еще и фуд-зону с открытой кухней, где готовят бургеры и ароматный шашлык. Действие санкций предприниматель на себе не испытывает. Всю продукцию производит на отечественном оборудовании», — написала Трескова.

Градоначальник добавила, что кулинария открылась от пекарни «Домовенок», которая работает на протяжении шести лет. Благодаря этому появятся новые рабочие места для горожан. Она также отметила, что предприниматель не повышала цены на продукцию с 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги появилась первая блинная. Для приготовления блинов предприниматели купили специальное оборудование и переделали кулинарию под новое производство.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против РФ страны жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам