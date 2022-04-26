Мусульманская община в ЯНАО осталась без имама

27 апреля 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Глава Губкинского выразил соболезнования семье, близким и мусульманскому сообществу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Губкинском умер имам-хатыб Ринат Ахмитшин. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава муниципального образования Андрей Гаранин. «Выражаю глубокие соболезнования и слова сочувствия семье, близким и всему мусульманскому сообществу нашего города в связи со смертью имам-хатыба Рината Тимирзаитовича Ахмитшина. Он был добрым мусульманином и просто хорошим человеком. Скорбим», — написал Гаранин. Из открытых источников также известно, что Ахмитшин руководил мусульманской организацией «НУР» микрорайона Вынгапуровский в Ноябрьске и организацией «Махалля Ватан» в Губкинском. Гаранин отметил, что это тяжелая утрата. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

В Губкинском умер имам-хатыб Ринат Ахмитшин. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава муниципального образования Андрей Гаранин. «Выражаю глубокие соболезнования и слова сочувствия семье, близким и всему мусульманскому сообществу нашего города в связи со смертью имам-хатыба Рината Тимирзаитовича Ахмитшина. Он был добрым мусульманином и просто хорошим человеком. Скорбим», — написал Гаранин. Из открытых источников также известно, что Ахмитшин руководил мусульманской организацией «НУР» микрорайона Вынгапуровский в Ноябрьске и организацией «Махалля Ватан» в Губкинском. Гаранин отметил, что это тяжелая утрата.