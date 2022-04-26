26 апреля 2022

Мусульманская община в ЯНАО осталась без имама

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Глава Губкинского выразил соболезнования семье, близким и мусульманскому сообществу Фото:

В Губкинском умер имам-хатыб Ринат Ахмитшин. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава муниципального образования Андрей Гаранин.

«Выражаю глубокие соболезнования и слова сочувствия семье, близким и всему мусульманскому сообществу нашего города в связи со смертью имам-хатыба Рината Тимирзаитовича Ахмитшина. Он был добрым мусульманином и просто хорошим человеком. Скорбим», — написал Гаранин.

Из открытых источников также известно, что Ахмитшин руководил мусульманской организацией «НУР» микрорайона Вынгапуровский в Ноябрьске и организацией «Махалля Ватан» в Губкинском. Гаранин отметил, что это тяжелая утрата.

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В Губкинском умер имам-хатыб Ринат Ахмитшин. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава муниципального образования Андрей Гаранин. «Выражаю глубокие соболезнования и слова сочувствия семье, близким и всему мусульманскому сообществу нашего города в связи со смертью имам-хатыба Рината Тимирзаитовича Ахмитшина. Он был добрым мусульманином и просто хорошим человеком. Скорбим», — написал Гаранин. Из открытых источников также известно, что Ахмитшин руководил мусульманской организацией «НУР» микрорайона Вынгапуровский в Ноябрьске и организацией «Махалля Ватан» в Губкинском. Гаранин отметил, что это тяжелая утрата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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