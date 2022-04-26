В Тюмени «Газпром» ищет маляра на зарплату от 180 тысяч

27 апреля 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Компания рассматривает кандидатов без опыта работы Фото: Размик Закарян © URA.RU Среди тюменцев компания «Газпром» ищет маляра-разнорабочего, которому готова платить от 180 тысяч рублей. Объявление с вакансией размещено на площадке Avito. «Разнорабочий-маляр, зарплата от 180 тысяч рублей. Оформление по трудовому кодексу РФ. Работа вахтовым методом в Мурманске», — сказано в объявлении компании. Вахта составляет 90 дней с 10-ти часовой рабочей сменой. Работодатель обещает повышение заработной платы после каждых отработанных 750 часов. Будущему сотруднику гарантируют соцпакет и полный пансион, а также оплату проезда, проживания и питания три раза в день. Компания рассматривает кандидатов без опыта работы. Ранее URA.RU публиковало список вакансий для жителей Тюмени, которые заинтересованы в работе вахтовым методом. Им предлагают зарабатывать около 300 тысяч рублей. Также агентство рассказывало о вакансиях, на которых тюменцы без опыта работы могут зарабатывать 100 тысяч. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Среди тюменцев компания «Газпром» ищет маляра-разнорабочего, которому готова платить от 180 тысяч рублей. Объявление с вакансией размещено на площадке Avito. «Разнорабочий-маляр, зарплата от 180 тысяч рублей. Оформление по трудовому кодексу РФ. Работа вахтовым методом в Мурманске», — сказано в объявлении компании. Вахта составляет 90 дней с 10-ти часовой рабочей сменой. Работодатель обещает повышение заработной платы после каждых отработанных 750 часов. Будущему сотруднику гарантируют соцпакет и полный пансион, а также оплату проезда, проживания и питания три раза в день. Компания рассматривает кандидатов без опыта работы. Ранее URA.RU публиковало список вакансий для жителей Тюмени, которые заинтересованы в работе вахтовым методом. Им предлагают зарабатывать около 300 тысяч рублей. Также агентство рассказывало о вакансиях, на которых тюменцы без опыта работы могут зарабатывать 100 тысяч.