26 апреля 2022

В Тюмени «Газпром» ищет маляра на зарплату от 180 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство общественного огорода в парке Маяковского. Екатеринбург, маляр, малярная кисть
Компания рассматривает кандидатов без опыта работы Фото:

Среди тюменцев компания «Газпром» ищет маляра-разнорабочего, которому готова платить от 180 тысяч рублей. Объявление с вакансией размещено на площадке Avito.

«Разнорабочий-маляр, зарплата от 180 тысяч рублей. Оформление по трудовому кодексу РФ. Работа вахтовым методом в Мурманске», — сказано в объявлении компании.

Вахта составляет 90 дней с 10-ти часовой рабочей сменой. Работодатель обещает повышение заработной платы после каждых отработанных 750 часов. Будущему сотруднику гарантируют соцпакет и полный пансион, а также оплату проезда, проживания и питания три раза в день. Компания рассматривает кандидатов без опыта работы.

Ранее URA.RU публиковало список вакансий для жителей Тюмени, которые заинтересованы в работе вахтовым методом. Им предлагают зарабатывать около 300 тысяч рублей. Также агентство рассказывало о вакансиях, на которых тюменцы без опыта работы могут зарабатывать 100 тысяч.

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Среди тюменцев компания «Газпром» ищет маляра-разнорабочего, которому готова платить от 180 тысяч рублей. Объявление с вакансией размещено на площадке Avito. «Разнорабочий-маляр, зарплата от 180 тысяч рублей. Оформление по трудовому кодексу РФ. Работа вахтовым методом в Мурманске», — сказано в объявлении компании. Вахта составляет 90 дней с 10-ти часовой рабочей сменой. Работодатель обещает повышение заработной платы после каждых отработанных 750 часов. Будущему сотруднику гарантируют соцпакет и полный пансион, а также оплату проезда, проживания и питания три раза в день. Компания рассматривает кандидатов без опыта работы. Ранее URA.RU публиковало список вакансий для жителей Тюмени, которые заинтересованы в работе вахтовым методом. Им предлагают зарабатывать около 300 тысяч рублей. Также агентство рассказывало о вакансиях, на которых тюменцы без опыта работы могут зарабатывать 100 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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