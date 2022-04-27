27 апреля 2022

Теннисисты из РФ поедут на турнир во Францию, несмотря на санкции

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Обход павильонов Чемпионата европы по настольному теннису. Левитин и Куйвашев. Екатеринбург, настольный теннис, пинг-понг
Российские спортсмены поедут на открытый чемпионат по теннису во Францию Фото:

Российские спортсмены будут участвовать на открытом чемпионате во Франции по теннису, несмотря на антироссийские санкции. Они будут выступать под нейтральным флагом.

«Российские и белорусские теннисисты будут допущены до участия на турнире серии Большого шлема „Ролан Гаррос“», — сообщает Sport24 со ссылкой на французское издание RMC Sport. Там отметили, что в случае победы на турнире одного из теннисистов РФ или Белоруссии, национальный гимн стран играться не будет.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. После начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.

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Российские спортсмены будут участвовать на открытом чемпионате во Франции по теннису, несмотря на антироссийские санкции. Они будут выступать под нейтральным флагом. «Российские и белорусские теннисисты будут допущены до участия на турнире серии Большого шлема „Ролан Гаррос“», — сообщает Sport24 со ссылкой на французское издание RMC Sport. Там отметили, что в случае победы на турнире одного из теннисистов РФ или Белоруссии, национальный гимн стран играться не будет. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. После начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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