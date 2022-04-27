Теннисисты из РФ поедут на турнир во Францию, несмотря на санкции

28 апреля 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Российские спортсмены поедут на открытый чемпионат по теннису во Францию Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российские спортсмены будут участвовать на открытом чемпионате во Франции по теннису, несмотря на антироссийские санкции. Они будут выступать под нейтральным флагом. «Российские и белорусские теннисисты будут допущены до участия на турнире серии Большого шлема „Ролан Гаррос“», — сообщает Sport24 со ссылкой на французское издание RMC Sport. Там отметили, что в случае победы на турнире одного из теннисистов РФ или Белоруссии, национальный гимн стран играться не будет. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. После начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от участия во многих международных соревнованиях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские спортсмены будут участвовать на открытом чемпионате во Франции по теннису, несмотря на антироссийские санкции. Они будут выступать под нейтральным флагом. «Российские и белорусские теннисисты будут допущены до участия на турнире серии Большого шлема „Ролан Гаррос“», — сообщает Sport24 со ссылкой на французское издание RMC Sport. Там отметили, что в случае победы на турнире одного из теннисистов РФ или Белоруссии, национальный гимн стран играться не будет. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. После начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от участия во многих международных соревнованиях.