Тюмень обогнала другие регионы по темпам заболеваемости COVID-19

В Тюменской области коронавирусом заражаются на 26% чаще, чем в целом по России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выше на 26%, чем в среднем по России. Об этом со ссылкой на слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо сообщил telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 наблюдается в регионе с середины февраля. За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 52 на 100 000 населения — на 23% ниже, чем на предыдущей неделе, и на 35% меньше, чем в среднем за последние четыре недели. Тем не менее за 16-ю неделю недельный показатель заболеваемости COVID-19 был выше среднероссийского уровня на 26%», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что самые высокие показатели заболеваемости были зафиксированы среди детей в возрасте до года и пожилых людей старше 65 лет. Шарухо отметила, что на снижение темпов заболеваемости коронавирусом могут положительно повлиять своевременная ревакцинация и соблюдение масочного режима.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области за год резко выросла смертность от коронавируса. В апреле требования режима повышенной готовности по COVID-10 были продлены в регионе до 1 мая.