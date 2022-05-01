Волонтеры из Тюмени начали помогать жителям Мариуполя

Волонтеры из тюменской «Молодой гвардии» оказывают помощь жителям разрушенной части Мариуполя. Информацией об этом организация поделилась в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня мы работаем в западной части города Мариуполь. Мы приезжаем к людям, которые еще не были эвакуированы. К людям, которые находятся здесь в разрушенных домах. Мы стараемся вывозить людей в ПВР (пункты временного размещения, прим. URA.RU)», — сообщил руководитель регионально штаба Владимир Сбитнев.
Тюменские волонтеры помогают местным жителям в поисках пропавших родственников. Также доставляют гуманитарную помощь.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле заявили, что операция носит освободительный характер, а ее целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что со стороны России ежедневно организовываются гуманитарные коридоры. Российская армия стремится к тому, чтобы не было жертв среди мирного населения.
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Волонтеры из тюменской «Молодой гвардии» оказывают помощь жителям разрушенной части Мариуполя. Информацией об этом организация поделилась в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня мы работаем в западной части города Мариуполь. Мы приезжаем к людям, которые еще не были эвакуированы. К людям, которые находятся здесь в разрушенных домах. Мы стараемся вывозить людей в ПВР (пункты временного размещения, прим. URA.RU)», — сообщил руководитель регионально штаба Владимир Сбитнев. Тюменские волонтеры помогают местным жителям в поисках пропавших родственников. Также доставляют гуманитарную помощь. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В Кремле заявили, что операция носит освободительный характер, а ее целью является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что со стороны России ежедневно организовываются гуманитарные коридоры. Российская армия стремится к тому, чтобы не было жертв среди мирного населения.