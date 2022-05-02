02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

Тюменский губернатор наградил ученых, строителей и промышленников

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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Губернатор Тюменской области вручил знаки отличия «За заслуги перед Тюменской областью» Фото:

Губернатор Александр Моор вручил знаки отличия «За заслуги перед Тюменской областью» ученым и руководителям ключевых предприятий региона. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Знаком отличия „За заслуги перед Тюменской областью“ награждены: руководитель научного направления Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Мельников; член Ассоциации судебно-медицинских экспертов Олег Зороастров; начальник хирургической службы Тюменской областной клинической больницы № 1 Борис Гиберт; генеральный директор АО „Тюменская домостроительная компания“ Николай Щепелин», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Аналогичные награды были вручены генеральному директору Тюменского аккумуляторного завода Александру Корелякову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову. Художник-реставратор Вадим Шитов был отмечен региональным знаком отличия «Почетный наставник».

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Губернатор Александр Моор вручил знаки отличия «За заслуги перед Тюменской областью» ученым и руководителям ключевых предприятий региона. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Знаком отличия „За заслуги перед Тюменской областью“ награждены: руководитель научного направления Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Мельников; член Ассоциации судебно-медицинских экспертов Олег Зороастров; начальник хирургической службы Тюменской областной клинической больницы № 1 Борис Гиберт; генеральный директор АО „Тюменская домостроительная компания“ Николай Щепелин», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Аналогичные награды были вручены генеральному директору Тюменского аккумуляторного завода Александру Корелякову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову. Художник-реставратор Вадим Шитов был отмечен региональным знаком отличия «Почетный наставник».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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