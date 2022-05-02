Тюменский губернатор наградил ученых, строителей и промышленников

03 мая 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области вручил знаки отличия «За заслуги перед Тюменской областью» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор вручил знаки отличия «За заслуги перед Тюменской областью» ученым и руководителям ключевых предприятий региона. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Знаком отличия „За заслуги перед Тюменской областью“ награждены: руководитель научного направления Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Мельников; член Ассоциации судебно-медицинских экспертов Олег Зороастров; начальник хирургической службы Тюменской областной клинической больницы № 1 Борис Гиберт; генеральный директор АО „Тюменская домостроительная компания“ Николай Щепелин», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Аналогичные награды были вручены генеральному директору Тюменского аккумуляторного завода Александру Корелякову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову. Художник-реставратор Вадим Шитов был отмечен региональным знаком отличия «Почетный наставник». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Александр Моор вручил знаки отличия «За заслуги перед Тюменской областью» ученым и руководителям ключевых предприятий региона. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Знаком отличия „За заслуги перед Тюменской областью“ награждены: руководитель научного направления Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Мельников; член Ассоциации судебно-медицинских экспертов Олег Зороастров; начальник хирургической службы Тюменской областной клинической больницы № 1 Борис Гиберт; генеральный директор АО „Тюменская домостроительная компания“ Николай Щепелин», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Аналогичные награды были вручены генеральному директору Тюменского аккумуляторного завода Александру Корелякову и начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову. Художник-реставратор Вадим Шитов был отмечен региональным знаком отличия «Почетный наставник».