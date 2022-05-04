Дом планируют построить в Заозерном районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане власти сдают в аренду землю в Заозерном районе для постройки многоэтажного жилого дома. Данная информация размещена на сайте городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений.

«Инвестиционное предложение. Адрес: Курганская область, город Курган, 12-й микрорайон, № 22. <…> Вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», — указано в документе, размещенном на сайте.

Площадь земельного участка составляет 5758 квадратных метров. Стоимость его годовой аренды оценили в 7,52 млн рублей. Представители департамента отметили, что земельный участок доступен для транспорта, и это местоположение оптимально для постройки дома.

Ранее стало известно, что тюменская компания ООО «Специализированный застройщик «Эко-Строй» планирует построить в Заозерном микрорайон на 12 тысяч человек, включающий в себя жилые дома общей площадью 340 тысяч кв. м, детсады и школы, спортивные площадки и зоны для отдыха. В 2022 году появилась информация, что сотрудники челябинской компании «Домострой» достроят 16-й микрорайон в Заозерном.

Участок, который сдают в аренду Изображение: сайт департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана