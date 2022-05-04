04 мая 2022

Тюменские росгвардейцы вернулись из ДНР. Фото

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Прощание с Владимиром Жогой ДНР. Донецк, днр, донецк, траур, траурная церемония, прощание
Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина Фото:

Сводный отряд Росгвардии 5 мая вернулся в Тюмень из района проведения спецоперации РФ в ДНР и ЛНР. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, отряд избежал потерь.

«Встретили сегодня в Тюмени бойцов сводного отряда Росгвардии. Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу — обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома, потерь среди личного состава нет», — написал Моор.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.

Отряд Росгвардии вернулся из Украины без потерь
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Сводный отряд Росгвардии 5 мая вернулся в Тюмень из района проведения спецоперации РФ в ДНР и ЛНР. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, отряд избежал потерь. «Встретили сегодня в Тюмени бойцов сводного отряда Росгвардии. Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу — обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома, потерь среди личного состава нет», — написал Моор. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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