Сводный отряд Росгвардии 5 мая вернулся в Тюмень из района проведения спецоперации РФ в ДНР и ЛНР. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, отряд избежал потерь.
«Встретили сегодня в Тюмени бойцов сводного отряда Росгвардии. Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу — обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома, потерь среди личного состава нет», — написал Моор.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.
Отряд Росгвардии вернулся из Украины без потерь
Фото: telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора
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Сводный отряд Росгвардии 5 мая вернулся в Тюмень из района проведения спецоперации РФ в ДНР и ЛНР. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, отряд избежал потерь. «Встретили сегодня в Тюмени бойцов сводного отряда Росгвардии. Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу — обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома, потерь среди личного состава нет», — написал Моор. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.