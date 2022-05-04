Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Сводный отряд Росгвардии 5 мая вернулся в Тюмень из района проведения спецоперации РФ в ДНР и ЛНР. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, отряд избежал потерь.

«Встретили сегодня в Тюмени бойцов сводного отряда Росгвардии. Они с честью выполнили поставленную перед ними задачу — обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР. Теперь ребята дома, потерь среди личного состава нет», — написал Моор.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.

Отряд Росгвардии вернулся из Украины без потерь Фото: telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора