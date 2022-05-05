Новая чиновница ради должности в Кургане уехала из Москвы

Первый заместитель директора департамента образования и науки Ирина Андрейченко ранее работала в Минпросвещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Ирина Андрейченко ранее работала в Министерстве образования и науки РФ. Информация об этом размещена на сайте депобразования региона.

«Ирина Андрейченко ранее работала на руководящей должности в Министерстве образования и науки Российской Федерации (Минпросвещения РФ). Она возглавляла отдел развития образовательных технологий и ИКТ, а также занималась вопросами стандартов и содержания в сфере общего образования более трех лет», — уточнили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

Андрейченко родилась в селе Целинное Курганской области. Она окончила Курганский государственный педагогический институт (сейчас КГУ) и Тюменский государственный университет. Работала специалистом в администрациях Целинного района, в городской Думе Салехарда, департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее URA.RU писало, что Ирина Андрейченко (дочь экс-председателя областной федерации профсоюзов Владимира Андрейченко) назначена на новую должность в департамент образования и науки Курганской области с 29 апреля. Должность первого зама, по мнению источника, ввели специально для нее. Чиновница будет курировать вопросы информатизации системы образования, а также организации государственной итоговой аттестации и реализации нацпроектов.