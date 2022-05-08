Тюменские районы заволокло дымом. Видео

09 мая 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Тюменцы жалуются на дым и запах гари в городе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени некоторые районы заволокло дымом. Местные жители предполагают, что в регионе вновь обострилась ситуация с природными пожарами. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Что горит на войновке? Все в дыму, ничего не видно. Дышать невозможно», — написала пользовательница Олеся Мишина в паблике. «На Московском тоже дым. Хотела открыть окно на балконе, запах,» — прокомментировала новость тюменка Кристина Козгова. Многие в комментариях отметили, что дым идет со стороны лесов. «Леса горят. Сегодня днем из окна видно было со стороны леса дым был», — сообщила пользовательница Елизавета. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. На момент публикации новости ответа не поступило. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени некоторые районы заволокло дымом. Местные жители предполагают, что в регионе вновь обострилась ситуация с природными пожарами. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Что горит на войновке? Все в дыму, ничего не видно. Дышать невозможно», — написала пользовательница Олеся Мишина в паблике. «На Московском тоже дым. Хотела открыть окно на балконе, запах,» — прокомментировала новость тюменка Кристина Козгова. Многие в комментариях отметили, что дым идет со стороны лесов. «Леса горят. Сегодня днем из окна видно было со стороны леса дым был», — сообщила пользовательница Елизавета. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. На момент публикации новости ответа не поступило.