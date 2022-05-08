08 мая 2022
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06 мая 2022

Тюменские районы заволокло дымом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Тюмень, смог, смог в городе, смог в тюмени
Тюменцы жалуются на дым и запах гари в городе Фото:

В Тюмени некоторые районы заволокло дымом. Местные жители предполагают, что в регионе вновь обострилась ситуация с природными пожарами. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что горит на войновке? Все в дыму, ничего не видно. Дышать невозможно», — написала пользовательница Олеся Мишина в паблике. «На Московском тоже дым. Хотела открыть окно на балконе, запах,» — прокомментировала новость тюменка Кристина Козгова. Многие в комментариях отметили, что дым идет со стороны лесов. «Леса горят. Сегодня днем из окна видно было со стороны леса дым был», — сообщила пользовательница Елизавета.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. На момент публикации новости ответа не поступило.

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В Тюмени некоторые районы заволокло дымом. Местные жители предполагают, что в регионе вновь обострилась ситуация с природными пожарами. Об этом сообщает группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Что горит на войновке? Все в дыму, ничего не видно. Дышать невозможно», — написала пользовательница Олеся Мишина в паблике. «На Московском тоже дым. Хотела открыть окно на балконе, запах,» — прокомментировала новость тюменка Кристина Козгова. Многие в комментариях отметили, что дым идет со стороны лесов. «Леса горят. Сегодня днем из окна видно было со стороны леса дым был», — сообщила пользовательница Елизавета. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. На момент публикации новости ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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