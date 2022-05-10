Подросток неделю не выходил на связь с близкими (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ишиме 17-летний подросток ушел из дома и не вернулся. Несовершеннолетний неделю не выходил на связь с близкими. Об этом сообщает Национальный центр помощи детям в социальной сети «ВКонтакте».

«Помогите найти подростка. Цицкиев Магомед Адамович 2005 года рождения. 2 мая 2022 года вышел из дома в городе Ишим и не вернулся», — говорится в сообщении.

Молодой человек имеет худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Во что именно был одет подросток неизвестно. Всех, кто кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.

Фото: Национальный центр помощи детям в соцсети «ВКонтакте»