10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

В Тюменской области неделю ищут пропавшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, трудный подросток
Подросток неделю не выходил на связь с близкими (архивное фото) Фото:

В Ишиме 17-летний подросток ушел из дома и не вернулся. Несовершеннолетний неделю не выходил на связь с близкими. Об этом сообщает Национальный центр помощи детям в социальной сети «ВКонтакте».

«Помогите найти подростка. Цицкиев Магомед Адамович 2005 года рождения. 2 мая 2022 года вышел из дома в городе Ишим и не вернулся», — говорится в сообщении.

Молодой человек имеет худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Во что именно был одет подросток неизвестно. Всех, кто кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.

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В Ишиме 17-летний подросток ушел из дома и не вернулся. Несовершеннолетний неделю не выходил на связь с близкими. Об этом сообщает Национальный центр помощи детям в социальной сети «ВКонтакте». «Помогите найти подростка. Цицкиев Магомед Адамович 2005 года рождения. 2 мая 2022 года вышел из дома в городе Ишим и не вернулся», — говорится в сообщении. Молодой человек имеет худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Во что именно был одет подросток неизвестно. Всех, кто кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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