Глава депздрава ХМАО поделился эмоциями после поездки в Мариуполь

На Донбассе чиновник провел свой отпуск Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Мариуполе ощущается острая нехватка врачей. Об этом URA.RU рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, который провел свой отпуск на Донбассе в качестве обычного хирурга и вернулся обратно в Ханты-Мансийск.

«В городе не хватает врачей. Кто-то решил уехать в пригород, кто-то принял решение покинуть страну, и пациентов сейчас там больше, чем медицинского персонала. Наблюдается дефицит терапевтов, травматологов, анестезиологов, жителям города нужна квалифицированная медицинская помощь, поэтому вот такие поездки волонтеров из России, они очень нужны и очень востребованы», — рассказал Добровольский.

Он также отметил, что поездки российских врачей на Донбасс довольно распространенная практика. «Мы там встретились с врачами из Надыма. Терапевт, хирург, которые точно также в отпуск отправились волонтерами», — рассказал Добровольский. Сам главы депздрава ХМАО в ближайшей перспективе вновь отправится в Мариуполь не сможет. Он уже вышел на работу после отпуска.

Ранее URA.RU сообщало, что Добровольский отправился в Мариуполь в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса» на время отпуска. Совместно с главврачом Сургутской травматологической больницы Дмитрием Гарайсом чиновник оперировал местных жителей.