Жителей тюменской деревни эвакуируют из-за пожара

В Ишимском районе объявлена эвакуация жителей деревни Синицына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Ишимском районе объявлено об эвакуации жителей деревни Синицына. Об этом сообщает telegram-канал администрации района. Там добавили, что также были эвакуированы 42 человека из санатория «Ишимский».

«11 мая поступило сообщение о возгорании сухой травы вдоль берега реки Ишим возле санатория „Ишимский“. Быстрому распространению огня способствует шквалистый ветер. Из санатория „Ишимский“ эвакуировано 42 человека. В настоящий момент на месте работают 7 автоцистерн ПЧ-53- 24 человека, 8 ед. техники-33 человека Ишимского филиала ГБУ ТО „Тюменская авиабаза“, площадь горения устанавливается. Объявлена эвакуация жителей д. Синицына, ул. Водокачки и п. Детский дом», — указано в сообщении telegram-канала администрации Ишимского района.

Там добавили, что в настоящий момент угрозы населенным пунктам нет. Как ранее указывало URA.RU, 10 мая произошел большой пожар в поселке Богандинский Тюменского района. Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем благодаря помощи местных жителей.

С 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.