Центр Тюмени накрыло смогом и запахом гари

В центре Тюмени наблюдается сильный смог (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Центр Тюмени заволокло смогом, в воздухе ощущается стойкий запах гари. Согласно данным сервиса «Карта пожаров», ближайшие крупные природные возгорания наблюдаются в районе поселка Боровский и нескольких СНТ к северо-востоку от города.

«Тюменская область. Шесть термоточек в районе поселка Боровский и Червишевского сельского поселения. 16 точек в районе СНТ „Зеленый дол“, „Облепиховое“, „Сирень“», — такие данные приводятся в сервисе «Карта пожаров».

Информация представлена по состоянию на утро 10 мая. Уточнить, насколько она актуальна в настоящее время, не удалось: в пресс-службе регионального управления МЧС на звонки URA.RU не ответили. В пресс-службе департамента лесного комплекса региона взяли время на подготовку информации. При этом согласно данным ведомства на утро 11 мая, в регионе действовало 11 лесных пожаров.

Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе области объявили об эвакуации жителей деревни Синицына. А в целом по региону до 20:00 12 мая действует четвертый класс пожарной опасности. В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Обновлено (11.05.22, 19:42): «По состоянию на 17:30 11 мая в Тюменской области действовали 11 лесных пожаров: три в Тюменском районе, два — в Исетском, а также по одному в Ишимском, Вагайском и Ялуторовском районах. Еще два локализованных лесных пожара действуют в Тюменском районе, один — в Уватском», — рассказали URA.RU в департаменте лесного комплекса региона.

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