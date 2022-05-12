Киев предлагает обменять националистов с «Азовстали» на пленных россиян. СБУ подорвали цистерну с аммиачной селитрой, чтобы обвинить в этом ВС РФ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 мая.
- Киев предложил обменять раненых националистов с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где находятся бойцы батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ), на российских военнопленных. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что на Украине в плену находятся 73 российских моряка;
- Украинские силовики и националисты подорвали цистерну с аммиачной селитрой, чтобы обвинить ВС РФ в применении химического оружия, рассказали Минобороны РФ. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, киевские власти готовят новые провокации на территории Украины с применением химического и биологического оружия;
- Сотрудники СБУ заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют подорвать его в случае приближения сил РФ и ДНР, сообщили Минобороны РФ. Националисты также заблокировали выход 90 тысячам мирных жителей в Краматорске-Славянске;
- Военные ДНР заблокировали тоннель, по которому националисты покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь». Об этом рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский;
- Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об риске войны НАТО с Россией с применением ядерного оружия. Госдеп уверил, что США не будут отправлять на Украину ядерное оружие и солдат.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и националистов.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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