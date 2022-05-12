Посол РФ предъявил новые доказательства провокаций на Украине

Киевские власти закупают средства индивидуальной защиты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти готовят новые провокации на территории Украины с применением химического и биологического оружия. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Российская сторона располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения ВС РФ в применении оружия массового уничтожения с проведением расследования по „сирийскому сценарию“. Это подтверждается запросами киевских властей на поставки средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов», — сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США.

Ранее аналогичную информацию предоставляло Минобороны РФ. На брифинге ведомства говорилось о том, что на Украине готовят провокации с химоружием, причем военно-биологические исследования финансируются США. При этом в ведомстве отметили, что сотрудники Службы безопасности Украины и националисты совершили намеренный подрыв цистерны с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химоружия, уточняет «Национальная служба новостей». Он отмечается, что основной целью является «выбивание киевским режимом у Запада дополнительной военной помощи». Пострадавших среди мирных жителей и украинских военных нет, сообщает MK.RU .

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. За все это время Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Одним из таких фейков стало заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.

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