Киевские власти готовят новые провокации на территории Украины с применением химического и биологического оружия. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Российская сторона располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения ВС РФ в применении оружия массового уничтожения с проведением расследования по „сирийскому сценарию“. Это подтверждается запросами киевских властей на поставки средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов», — сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США.
Ранее аналогичную информацию предоставляло Минобороны РФ. На брифинге ведомства говорилось о том, что на Украине готовят провокации с химоружием, причем военно-биологические исследования финансируются США. При этом в ведомстве отметили, что сотрудники Службы безопасности Украины и националисты совершили намеренный подрыв цистерны с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химоружия, уточняет «Национальная служба новостей». Он отмечается, что основной целью является «выбивание киевским режимом у Запада дополнительной военной помощи». Пострадавших среди мирных жителей и украинских военных нет, сообщает MK.RU.
Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. За все это время Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Одним из таких фейков стало заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.
Киевские власти готовят новые провокации на территории Украины с применением химического и биологического оружия. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Российская сторона располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения ВС РФ в применении оружия массового уничтожения с проведением расследования по „сирийскому сценарию“. Это подтверждается запросами киевских властей на поставки средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов», — сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США. Ранее аналогичную информацию предоставляло Минобороны РФ. На брифинге ведомства говорилось о том, что на Украине готовят провокации с химоружием, причем военно-биологические исследования финансируются США. При этом в ведомстве отметили, что сотрудники Службы безопасности Украины и националисты совершили намеренный подрыв цистерны с аммиачной селитрой для обвинения ВС РФ в применении химоружия, уточняет «Национальная служба новостей». Он отмечается, что основной целью является «выбивание киевским режимом у Запада дополнительной военной помощи». Пострадавших среди мирных жителей и украинских военных нет, сообщает MK.RU. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. За все это время Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Одним из таких фейков стало заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.