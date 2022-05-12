12 мая 2022

Власти Тюмени отдают землю в аренду бизнесу за 300 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Тюмень, очередь , колесо обозрения, парк аттракционов, аттракцион
Начальная цена предмета аукциона от 368 рублей Фото:

Власти Тюмени ищут подрядчиков для размещения сезонных аттракционов с начальной ценой за аренду от 368 рублей. Соответствующий приказ был опубликован департаментом земельных отношений и градостроительства на сайте администрации Тюмени. При этом очевидно, что арендаторы на аттракционах зарабатывают больше.

«Сквер „Комсомольский“ лот „Тир“. Площадь 20 квадратных метров, начальная цена 368,03 рубля за один год», — говорится в документации.

Размещение сезонных аттракционов планируется также в скверах: Спортивный, Депутатов, Энергетиков, Рябиновый, а также на озелененной территории района домов № 22-24 по улице Малышева.

Площадь размещения для батутов варьируется от 30 до 110 квадратных метров с начальной ценой от 391,44 до 2024,17 рублей. Для того чтобы разместить на территории сквера электромобили, арендатору нужно заплатить от 463 до 552,05 рублей. Предлагаемая площадь 30 квадратных метров в любом парке. Начальная цена для аттракционного комплекса площадью 164 квадратных метра 3186,29 рублей. А для комплексов побольше (от 1116 до 1154 квадратных метров) цена варьируется от 21682,32 до 22420,60 рублей.

При таких начальных ценах арендаторы территории заработают в несколько раз больше. На сайте городского парка культуры и отдыха Тюмени размещена информация с ценами на аттракционы. «Тир — 200 рублей, два круга на колесе обозрения от 250 до 350 рублей, автодром — 200 рублей», — указана на сайте стоимость популярных аттракционов. Цена билета на самый дешевый составляет 120 рублей, а на самый дорогой — 350. Аренда окупится подрядчикам спустя пару дней после начала работы.

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Власти Тюмени ищут подрядчиков для размещения сезонных аттракционов с начальной ценой за аренду от 368 рублей. Соответствующий приказ был опубликован департаментом земельных отношений и градостроительства на сайте администрации Тюмени. При этом очевидно, что арендаторы на аттракционах зарабатывают больше. «Сквер „Комсомольский“ лот „Тир“. Площадь 20 квадратных метров, начальная цена 368,03 рубля за один год», — говорится в документации. Размещение сезонных аттракционов планируется также в скверах: Спортивный, Депутатов, Энергетиков, Рябиновый, а также на озелененной территории района домов № 22-24 по улице Малышева. Площадь размещения для батутов варьируется от 30 до 110 квадратных метров с начальной ценой от 391,44 до 2024,17 рублей. Для того чтобы разместить на территории сквера электромобили, арендатору нужно заплатить от 463 до 552,05 рублей. Предлагаемая площадь 30 квадратных метров в любом парке. Начальная цена для аттракционного комплекса площадью 164 квадратных метра 3186,29 рублей. А для комплексов побольше (от 1116 до 1154 квадратных метров) цена варьируется от 21682,32 до 22420,60 рублей. При таких начальных ценах арендаторы территории заработают в несколько раз больше. На сайте городского парка культуры и отдыха Тюмени размещена информация с ценами на аттракционы. «Тир — 200 рублей, два круга на колесе обозрения от 250 до 350 рублей, автодром — 200 рублей», — указана на сайте стоимость популярных аттракционов. Цена билета на самый дешевый составляет 120 рублей, а на самый дорогой — 350. Аренда окупится подрядчикам спустя пару дней после начала работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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