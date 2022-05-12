Под Тюменью из-за пожаров эвакуировали детские лагеря

Из детского центра «Энергетик» эвакуированы 88 детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Тюменском районе из-за большого верхового пожара были эвакуированы дети из школьных лагерей и постояльцы пансионата «Красная гвоздика». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации района.

«Детей эвакуировали заранее, днем, когда поднялся сильный ветер и появилась вероятность, что верховой пожар перекинется через Старотобольский тракт и перейдет на детские лагеря. Там очень узкая дорога. Из детского лагеря „Энергетик“ были вывезены 88 детей», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюменского района.

Там уточнили, что эвакуированных временно разместили в здании школы с. Мальково. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Несмотря на это, от лесных и ландшафтных пожаров в регионе уже пострадали несколько крупных поселений.

Дополнено 13 мая в 16:58:

По уточненной информации пресс-службы администрации Тюменского района, эвакуация детей из лагерей не производилась. «Нам сообщили, что сейчас не сезон, и детей в лагерях пока нет. Речь шла об учащихся школы села Мальково. Многие из них живут в соседних деревнях. Из-за дыма и пожара они не смогли вернуться домой и остались в здании учебного заведения. Сейчас там находится 44 ребенка», — сообщили URA.RU в райдаминистрации.

Дополнено 13 мая в 17:18:

В региональном департаменте социального развития Тюменской области агентству сообщили, что эвакуация людей из санатория «Красная гвоздика» не проводилась. «В „Красной гвоздике“ организовано дежурство сотрудников, постоянный контакт с МЧС. Ситуация под контролем, при необходимости будет организована эвакуация», — сообщили там URA.RU.

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