В Тюмени разыскивают 12-летнего пропавшего ребенка

Девочка ушла из дома утром, до сих пор не нашли (фото архивное) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Тюмени пропал 12-летний ребенок. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень», девочка ушла в 11:00 из дома по улице Ямской и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

«Внимание, пропал подросток! Ысмаилова Аземгул Достуковна, 2010 года рождения. 14 мая, около 11:00 ушла из дома по улице Ямской в городе Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда «Белая Сова-Тюмень».

Там отметили, что девочка была одета в цветастую куртку, розовые штаны, бежевую футболку и серые кроссовки. На вид ей 12 лет, среднего телосложения.

Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию и по номерам 02 или 112. Также можно позвонить поисковому отряду по номеру 8-932-32-39-911.

Пропал 12-летний ребенок Фото: группа поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»