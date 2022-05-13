13 мая 2022

В Тюмени разыскивают 12-летнего пропавшего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, детская безопасность, ребенок на дороге
Девочка ушла из дома утром, до сих пор не нашли (фото архивное) Фото:

В Тюмени пропал 12-летний ребенок. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень», девочка ушла в 11:00 из дома по улице Ямской и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

«Внимание, пропал подросток! Ысмаилова Аземгул Достуковна, 2010 года рождения. 14 мая, около 11:00 ушла из дома по улице Ямской в городе Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда «Белая Сова-Тюмень».

Там отметили, что девочка была одета в цветастую куртку, розовые штаны, бежевую футболку и серые кроссовки. На вид ей 12 лет, среднего телосложения.

Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию и по номерам 02 или 112. Также можно позвонить поисковому отряду по номеру 8-932-32-39-911.

Пропал 12-летний ребенок
Фото:

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В Тюмени пропал 12-летний ребенок. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень», девочка ушла в 11:00 из дома по улице Ямской и до сих пор ее местонахождение неизвестно. «Внимание, пропал подросток! Ысмаилова Аземгул Достуковна, 2010 года рождения. 14 мая, около 11:00 ушла из дома по улице Ямской в городе Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда «Белая Сова-Тюмень». Там отметили, что девочка была одета в цветастую куртку, розовые штаны, бежевую футболку и серые кроссовки. На вид ей 12 лет, среднего телосложения. Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию и по номерам 02 или 112. Также можно позвонить поисковому отряду по номеру 8-932-32-39-911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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