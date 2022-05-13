В Тюмени разыскивают 12-летнего пропавшего ребенка

В Тюмени пропал 12-летний ребенок. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень», девочка ушла в 11:00 из дома по улице Ямской и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
«Внимание, пропал подросток! Ысмаилова Аземгул Достуковна, 2010 года рождения. 14 мая, около 11:00 ушла из дома по улице Ямской в городе Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда «Белая Сова-Тюмень».
Там отметили, что девочка была одета в цветастую куртку, розовые штаны, бежевую футболку и серые кроссовки. На вид ей 12 лет, среднего телосложения.
Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию и по номерам 02 или 112. Также можно позвонить поисковому отряду по номеру 8-932-32-39-911.
Пропал 12-летний ребенок
Фото: группа поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
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В Тюмени пропал 12-летний ребенок. Как сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень», девочка ушла в 11:00 из дома по улице Ямской и до сих пор ее местонахождение неизвестно. «Внимание, пропал подросток! Ысмаилова Аземгул Достуковна, 2010 года рождения. 14 мая, около 11:00 ушла из дома по улице Ямской в городе Тюмени, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — говорится в сообщении поискового отряда «Белая Сова-Тюмень». Там отметили, что девочка была одета в цветастую куртку, розовые штаны, бежевую футболку и серые кроссовки. На вид ей 12 лет, среднего телосложения. Любую информацию о местоположении ребенка можно сообщить в полицию и по номерам 02 или 112. Также можно позвонить поисковому отряду по номеру 8-932-32-39-911.