13 мая 2022

Более десяти пожаров в Кургане до сих пор не ликвидированы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, первоуральский городской округ, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, пожар у озера глухое
МЧС: ситуацию с пожарами в регионе удалось стабилизировать Фото:
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Лесные пожары в России

Сейчас на территории Курганской области действуют 11 лесных пожаров. В МЧС региона подчеркивают, что ситуацию удалось стабилизировать, помогли дожди.

«По состоянию на 14 мая, на территории региона действуют 11 лесных пожаров в Варгашинском, Кетовском, Юргамышском, Каргапольском и Белозерском муниципальных округах, из которых 10 локализованы», — сообщает пресс-служба министерства.

Угроза населенным пунктам отсутствует. Наземные спасатели занимаются проливкой и окапыванием площадей, пройденных огнем. Самолеты-амфибии и вертолет продолжают работу с воздуха. Авиация уже сбросила примерно 4200 тонн воды.

В настоящее время над тушением пожаров трудятся 1 270 человек. Задействовано 200 единиц техники. О сложностях, с которыми пришлось столкнуться спасателям, URA.RU писало ранее. Агентство также сообщало о сотрудниках местного завода, которые вместе с жителями деревни Боровлянка противостояли огню на границе с Тюменской областью.

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Сейчас на территории Курганской области действуют 11 лесных пожаров. В МЧС региона подчеркивают, что ситуацию удалось стабилизировать, помогли дожди. «По состоянию на 14 мая, на территории региона действуют 11 лесных пожаров в Варгашинском, Кетовском, Юргамышском, Каргапольском и Белозерском муниципальных округах, из которых 10 локализованы», — сообщает пресс-служба министерства. Угроза населенным пунктам отсутствует. Наземные спасатели занимаются проливкой и окапыванием площадей, пройденных огнем. Самолеты-амфибии и вертолет продолжают работу с воздуха. Авиация уже сбросила примерно 4200 тонн воды. В настоящее время над тушением пожаров трудятся 1 270 человек. Задействовано 200 единиц техники. О сложностях, с которыми пришлось столкнуться спасателям, URA.RU писало ранее. Агентство также сообщало о сотрудниках местного завода, которые вместе с жителями деревни Боровлянка противостояли огню на границе с Тюменской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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