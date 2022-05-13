Более десяти пожаров в Кургане до сих пор не ликвидированы

МЧС: ситуацию с пожарами в регионе удалось стабилизировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Сейчас на территории Курганской области действуют 11 лесных пожаров. В МЧС региона подчеркивают, что ситуацию удалось стабилизировать, помогли дожди.

«По состоянию на 14 мая, на территории региона действуют 11 лесных пожаров в Варгашинском, Кетовском, Юргамышском, Каргапольском и Белозерском муниципальных округах, из которых 10 локализованы», — сообщает пресс-служба министерства.

Угроза населенным пунктам отсутствует. Наземные спасатели занимаются проливкой и окапыванием площадей, пройденных огнем. Самолеты-амфибии и вертолет продолжают работу с воздуха. Авиация уже сбросила примерно 4200 тонн воды.

В настоящее время над тушением пожаров трудятся 1 270 человек. Задействовано 200 единиц техники. О сложностях, с которыми пришлось столкнуться спасателям, URA.RU писало ранее. Агентство также сообщало о сотрудниках местного завода, которые вместе с жителями деревни Боровлянка противостояли огню на границе с Тюменской областью.