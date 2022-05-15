Тюменцев ожидает дождливая неделя

16 мая 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Синоптики обещают тюменцам дождливую неделю Фото: Размик Закарян © URA.RU Всю неделю в Тюмени будут идти дожди. Такую информацию предоставляет «Яндекс Погода». «Понедельник, 16 мая. Температура воздуха днем до 18 градусов выше нуля, ночью до 10 градусов. Небольшой дождь», — указано на сайте «Яндекс Погода». Дожди ожидаются на протяжении всей недели. Самым теплым днем, по прогнозу синоптиков, будет среда. Дневная температура воздуха достигнет 19 градусов, а к ночи опустится до 7. Прохладным и дождливым будет воскресение. Температура днем составит 10 градусов, а ночью похолодает до 4 градусов. В остальные дни температура воздуха днем будет варьироваться от 14 до 18 градусов, а по ночам от 6 до 9 градусов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Всю неделю в Тюмени будут идти дожди. Такую информацию предоставляет «Яндекс Погода». «Понедельник, 16 мая. Температура воздуха днем до 18 градусов выше нуля, ночью до 10 градусов. Небольшой дождь», — указано на сайте «Яндекс Погода». Дожди ожидаются на протяжении всей недели. Самым теплым днем, по прогнозу синоптиков, будет среда. Дневная температура воздуха достигнет 19 градусов, а к ночи опустится до 7. Прохладным и дождливым будет воскресение. Температура днем составит 10 градусов, а ночью похолодает до 4 градусов. В остальные дни температура воздуха днем будет варьироваться от 14 до 18 градусов, а по ночам от 6 до 9 градусов.