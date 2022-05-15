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Тюменцев ожидает дождливая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, зонт, дымка, дождь, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Синоптики обещают тюменцам дождливую неделю Фото:

Всю неделю в Тюмени будут идти дожди. Такую информацию предоставляет «Яндекс Погода».

«Понедельник, 16 мая. Температура воздуха днем до 18 градусов выше нуля, ночью до 10 градусов. Небольшой дождь», — указано на сайте «Яндекс Погода».

Дожди ожидаются на протяжении всей недели. Самым теплым днем, по прогнозу синоптиков, будет среда. Дневная температура воздуха достигнет 19 градусов, а к ночи опустится до 7. Прохладным и дождливым будет воскресение. Температура днем составит 10 градусов, а ночью похолодает до 4 градусов. В остальные дни температура воздуха днем будет варьироваться от 14 до 18 градусов, а по ночам от 6 до 9 градусов.

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Всю неделю в Тюмени будут идти дожди. Такую информацию предоставляет «Яндекс Погода». «Понедельник, 16 мая. Температура воздуха днем до 18 градусов выше нуля, ночью до 10 градусов. Небольшой дождь», — указано на сайте «Яндекс Погода». Дожди ожидаются на протяжении всей недели. Самым теплым днем, по прогнозу синоптиков, будет среда. Дневная температура воздуха достигнет 19 градусов, а к ночи опустится до 7. Прохладным и дождливым будет воскресение. Температура днем составит 10 градусов, а ночью похолодает до 4 градусов. В остальные дни температура воздуха днем будет варьироваться от 14 до 18 градусов, а по ночам от 6 до 9 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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