14 мая 2022
13 мая 2022

В ЯНАО спасли кошку, которая 4 дня просидела на дереве

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Просидевшую 4 дня на дереве кошку жители Ноябрьска (ЯНАО) спасли при помощи автовышки Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) просидевшую четыре дня на дереве кошку сняли при помощи автовышки. Об этом сообщается в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Ноябрьске спасли кошку, которая сидела несколько дней на дереве. На помощь пришел мужчина, который вызвал автовышку и помог спустить испуганное животное», — сообщается в группе «ЧП Ямал».

Спасение кошки обсуждалось жителями Ноябрьска и в telegram-чате «Ноябрьский чат». Ноябряне советовали полить дерево валерианой, вызвать спасателей, залезть на дерево при помощи страховки и «кошки».

«Я попробовал, я реально не смог залезть. Ствол почти до середины голый», — написал Андрей. «Сердце разрывается, а ничего сделать не можем, она мявкает, как плачет», — написала Светлана. «Кто-нибудь видел хоть раз мертвых кошек на деревьях? Лично я ни одной. Граждане ерундой занимаетесь», — высказал свое мнение Виктор.

Кошку сняли при помощи автовышки. Она провела на дереве четыре дня, сейчас с ней все хорошо.

Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) просидевшую четыре дня на дереве кошку сняли при помощи автовышки. Об этом сообщается в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». «В Ноябрьске спасли кошку, которая сидела несколько дней на дереве. На помощь пришел мужчина, который вызвал автовышку и помог спустить испуганное животное», — сообщается в группе «ЧП Ямал». Спасение кошки обсуждалось жителями Ноябрьска и в telegram-чате «Ноябрьский чат». Ноябряне советовали полить дерево валерианой, вызвать спасателей, залезть на дерево при помощи страховки и «кошки». «Я попробовал, я реально не смог залезть. Ствол почти до середины голый», — написал Андрей. «Сердце разрывается, а ничего сделать не можем, она мявкает, как плачет», — написала Светлана. «Кто-нибудь видел хоть раз мертвых кошек на деревьях? Лично я ни одной. Граждане ерундой занимаетесь», — высказал свое мнение Виктор. Кошку сняли при помощи автовышки. Она провела на дереве четыре дня, сейчас с ней все хорошо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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