В ЯНАО спасли кошку, которая 4 дня просидела на дереве

Просидевшую 4 дня на дереве кошку жители Ноябрьска (ЯНАО) спасли при помощи автовышки Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) просидевшую четыре дня на дереве кошку сняли при помощи автовышки. Об этом сообщается в группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Ноябрьске спасли кошку, которая сидела несколько дней на дереве. На помощь пришел мужчина, который вызвал автовышку и помог спустить испуганное животное», — сообщается в группе «ЧП Ямал».

Спасение кошки обсуждалось жителями Ноябрьска и в telegram-чате «Ноябрьский чат». Ноябряне советовали полить дерево валерианой, вызвать спасателей, залезть на дерево при помощи страховки и «кошки».

«Я попробовал, я реально не смог залезть. Ствол почти до середины голый», — написал Андрей. «Сердце разрывается, а ничего сделать не можем, она мявкает, как плачет», — написала Светлана. «Кто-нибудь видел хоть раз мертвых кошек на деревьях? Лично я ни одной. Граждане ерундой занимаетесь», — высказал свое мнение Виктор.

Кошку сняли при помощи автовышки. Она провела на дереве четыре дня, сейчас с ней все хорошо.

Фото: «Ноябрьский чат», Telegram