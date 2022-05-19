Курганского танкиста, погибшего на Украине, представили к награде

20 мая 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Солдата похоронили 20 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителя Курганской области Олега Шивалова, служившего в танковой дивизии, посмертно наградили Орденом Мужества. О присвоении награды URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области. «Сегодня Олега Шивалова захоронили в селе Батурино [Шадринского района]. Представлен к Ордену Мужества посмертно», — рассказали в военкомате. По данным портала «Область 45», старший сержант Олег Шивалов был командиром танка. Журналисты издания отметили, что он погиб 6 мая возле украинского населенного пункта Червоная дубрава от снаряда. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Жителя Курганской области Олега Шивалова, служившего в танковой дивизии, посмертно наградили Орденом Мужества. О присвоении награды URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области. «Сегодня Олега Шивалова захоронили в селе Батурино [Шадринского района]. Представлен к Ордену Мужества посмертно», — рассказали в военкомате. По данным портала «Область 45», старший сержант Олег Шивалов был командиром танка. Журналисты издания отметили, что он погиб 6 мая возле украинского населенного пункта Червоная дубрава от снаряда. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».