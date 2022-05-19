19 мая 2022

Курганского танкиста, погибшего на Украине, представили к награде

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, похороны, смерть, триколор, флаг россии, гроб, солдат
Солдата похоронили 20 мая (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителя Курганской области Олега Шивалова, служившего в танковой дивизии, посмертно наградили Орденом Мужества. О присвоении награды URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области.

«Сегодня Олега Шивалова захоронили в селе Батурино [Шадринского района]. Представлен к Ордену Мужества посмертно», — рассказали в военкомате.

По данным портала «Область 45», старший сержант Олег Шивалов был командиром танка. Журналисты издания отметили, что он погиб 6 мая возле украинского населенного пункта Червоная дубрава от снаряда.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

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Жителя Курганской области Олега Шивалова, служившего в танковой дивизии, посмертно наградили Орденом Мужества. О присвоении награды URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области. «Сегодня Олега Шивалова захоронили в селе Батурино [Шадринского района]. Представлен к Ордену Мужества посмертно», — рассказали в военкомате. По данным портала «Область 45», старший сержант Олег Шивалов был командиром танка. Журналисты издания отметили, что он погиб 6 мая возле украинского населенного пункта Червоная дубрава от снаряда. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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