В ЯНАО ожидается аномальная жара и грозы

26 мая 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

На Ямале резко потеплеет Фото: Денис Моргунов © URA.RU На этой неделе в ЯНАО потеплеет до +25 градусов, однако местами пройдут грозы. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. В пятницу в некоторых районах Ямала температура повысится до +25 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. В субботу и воскресенье ожидается от +18 до +24 градусов без осадков. Ветер восточный с порывами 8-13 метров в секунду.

На этой неделе в ЯНАО потеплеет до +25 градусов, однако местами пройдут грозы. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. В пятницу в некоторых районах Ямала температура повысится до +25 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. В субботу и воскресенье ожидается от +18 до +24 градусов без осадков. Ветер восточный с порывами 8-13 метров в секунду.