В ЯНАО ожидается аномальная жара и грозы

На Ямале резко потеплеет
На этой неделе в ЯНАО потеплеет до +25 градусов, однако местами пройдут грозы. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В пятницу в некоторых районах Ямала температура повысится до +25 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду.
В субботу и воскресенье ожидается от +18 до +24 градусов без осадков. Ветер восточный с порывами 8-13 метров в секунду.
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