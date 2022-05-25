25 мая 2022

В ЯНАО ожидается аномальная жара и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале резко потеплеет Фото:

На этой неделе в ЯНАО потеплеет до +25 градусов, однако местами пройдут грозы. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В пятницу в некоторых районах Ямала температура повысится до +25 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду.

В субботу и воскресенье ожидается от +18 до +24 градусов без осадков. Ветер восточный с порывами 8-13 метров в секунду.

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На этой неделе в ЯНАО потеплеет до +25 градусов, однако местами пройдут грозы. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. В пятницу в некоторых районах Ямала температура повысится до +25 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельных районах ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. В субботу и воскресенье ожидается от +18 до +24 градусов без осадков. Ветер восточный с порывами 8-13 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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