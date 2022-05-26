26 мая 2022

В Тюменской области ребенок упал на железную дорогу и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства произошедшего устанавливались следственно-оперативной группой Фото:

В Заводоуковске, в результате падения с высоты, погиб ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«25.05.2022 на перегоне Новая Заимка — Заводоуковск Свердловской железной дороги смертельно травмирован несовершеннолетний. Предварительной причиной происшествия стало падение потерпевшего с моста на железнодорожные пути, в том числе на контактную сеть, расположенную над ними», — передает пресс-служба ведомства.

Обстоятельства произошедшего устанавливались следственно-оперативной группой. Тюменской транспортной прокуратурой ведется проверка исполнения законодательства о безопасности движения несовершеннолетних.

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В Заводоуковске, в результате падения с высоты, погиб ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «25.05.2022 на перегоне Новая Заимка — Заводоуковск Свердловской железной дороги смертельно травмирован несовершеннолетний. Предварительной причиной происшествия стало падение потерпевшего с моста на железнодорожные пути, в том числе на контактную сеть, расположенную над ними», — передает пресс-служба ведомства. Обстоятельства произошедшего устанавливались следственно-оперативной группой. Тюменской транспортной прокуратурой ведется проверка исполнения законодательства о безопасности движения несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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