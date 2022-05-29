У тюменцев срываются отпуска из-за ограничений на авиаперелеты

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов до 6 июня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Тюмени начали сдавать путевки на отдых из-за того, что в южных аэропортах продолжают действовать полетные ограничения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к туристической индустрии.

«Люди действительно начали сдавать путевки. Например, человек взял на работе отпуск 1 июня, купил авиабилеты, путевку. То есть, по времени все рассчитал. А если добираться к месту отдыха в ту же Анапу не самолетом, а, к примеру, поездом, то это плюс три — четыре дня только в одну сторону. Не для всех это удобно», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Также он добавил, что некоторые тюменцы все-таки решили не отказываться от запланированного отдыха. «Некоторые меняют авиабилеты и выбирают аэропорт в том городе, который находится наиболее близко к предполагаемому месту отдыха. И оттуда уже добираются на поезде, либо автотранспортом. Но это, опять же, также не для всех удобно», — уточнил собеседник.

Агентство направило письменный запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы, запланировавшие летний отдых на юге России, начали массово сдавать авиабилеты. В южные города они предпочитают добираться поездом. 29 мая Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских городов до 6 июня 2022 года. Авиакомпаниям было рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам.