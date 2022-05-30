Силовики помогли тюменскому пилоту в споре с властью

Пилота лишили льгот, положенных ему по закону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени пилот выиграл суд против департамента соцразвития региона, так как ему отказали в присвоении почетного звания РФ — «Ветеран труда». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Силовики помогли мужчине восстановить справедливость.

«В Тюмени прокуратура помогла бывшему летчику получить звание „Ветеран труда“. В 1987 году, во время работы пилотом гражданской авиации, мужчина был награжден знаком „За безаварийный налет часов“, с планкой „пилот 5000“. Региональный департамент социального развития неправомерно отказал ему в выдаче удостоверения ветерана труда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Силовики обратились в суд с требованием присвоить тюменцу почетное звание. Первая инстанция — Центральный районный суд, отказал в удовлетворении требований. Однако после подачи апелляции, Тюменский областной суд встал на сторону прокуратуры.

Статус «Ветеран труда» является федеральным. Он гарантирует своему получателю ряд льгот при выходе на пенсию. В частности, возмещение коммунальных платежей, оплаты проезда, изготовления зубных протезов и прочие.

Чтобы получить почетное звание, во время трудовой деятельности человек должен получить ведомственные награды. URA.RU направило запрос в депсоцразвития Тюменской области, с вопросом, почему тюменцу было отказано в законном праве.