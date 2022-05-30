В качестве волонтеров рассматриваются только мужчины в возрасте от 21 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени набирают волонтеров для отправки на Донбасс и другие контролируемые РФ территории Украины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия России».

«Сейчас мы набираем добровольцев для отправки на Донбасс. Желательно уметь оказывать первую медицинскую помощь, обладать навыками спасателя. Для всех, кто будут выезжать из Тюмени в Мариуполь, ДНР будет проведено обучение. Расскажем, как и с кем общаться, что сделать, какие опасности и сложности могут быть», — пояснил Владимир Сбитнев, координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу.

В качестве волонтеров набирают мужчин от 21 года, которые, перед тем, как приступить к подготовке, должны пройти психологическое тестирование и собеседование. В пресс-службе тюменского отделения «Молодой гвардии» сообщили, что на данный момент условия размещения, а также большой объем физического труда не позволяют набирать в качестве волонтеров женщин.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские волонтеры оказывают помощь жителям Мариуполя. Президент России Владимир Путин заявлял, что спецоперация, начатая на Украине 24 февраля, носит освободительный характер. Она направлена на защиту жителей Донбасса. Со стороны РФ организовывается ежедневная гуманитарная помощь для жителей.