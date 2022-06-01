В Кургане изменили структуру пиар-службы Шумкова

В пиар-блоке губернатора Вадима Шумкова произошли структурные изменения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области разделили должности директора департамента информационной и внутренней политики и пресс-секретаря губернатора региона. Постановление об изменении структуры опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в приложение 4 к постановлению губернатора <…> следующее изменение: слова „Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области — пресс-секретарь губернатора“ заменить словами „Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области“», — указанно в опубликованном документе. Из реестра должностей госслужбы директор департамента — пресс-секретарь губернатора Курганской области исключен.

Должности директора департамента и пресс-секретаря объединили осенью 2019 года, когда было образовано ведомство. Ранее URA.RU писало, что в конце мая с должности замдиректора ведомства ушла Александра Малыгина, которая заняла этот пост в начале марта. В начале мая департамент информационной и внутренней политики Курганской области возглавил Тимофей Панченко. Прежний руководитель и пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин покинул пост.