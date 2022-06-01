01 июня 2022

В Кургане изменили структуру пиар-службы Шумкова

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Брифинг врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима со СМИ, шумков вадим, дисплей видекамеры
В пиар-блоке губернатора Вадима Шумкова произошли структурные изменения (архивное фото) Фото:

В правительстве Курганской области разделили должности директора департамента информационной и внутренней политики и пресс-секретаря губернатора региона. Постановление об изменении структуры опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в приложение 4 к постановлению губернатора <…> следующее изменение: слова „Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области — пресс-секретарь губернатора“ заменить словами „Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области“», — указанно в опубликованном документе. Из реестра должностей госслужбы директор департамента — пресс-секретарь губернатора Курганской области исключен.

Должности директора департамента и пресс-секретаря объединили осенью 2019 года, когда было образовано ведомство. Ранее URA.RU писало, что в конце мая с должности замдиректора ведомства ушла Александра Малыгина, которая заняла этот пост в начале марта. В начале мая департамент информационной и внутренней политики Курганской области возглавил Тимофей Панченко. Прежний руководитель и пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин покинул пост.

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В правительстве Курганской области разделили должности директора департамента информационной и внутренней политики и пресс-секретаря губернатора региона. Постановление об изменении структуры опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в приложение 4 к постановлению губернатора <…> следующее изменение: слова „Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области — пресс-секретарь губернатора“ заменить словами „Директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области“», — указанно в опубликованном документе. Из реестра должностей госслужбы директор департамента — пресс-секретарь губернатора Курганской области исключен. Должности директора департамента и пресс-секретаря объединили осенью 2019 года, когда было образовано ведомство. Ранее URA.RU писало, что в конце мая с должности замдиректора ведомства ушла Александра Малыгина, которая заняла этот пост в начале марта. В начале мая департамент информационной и внутренней политики Курганской области возглавил Тимофей Панченко. Прежний руководитель и пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин покинул пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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