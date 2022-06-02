Курганцам грозит пожизненный срок за жестокое убийство

Двум жителям Курганской области грозит пожизненный срок за жестокое убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два жителя рабочего поселка Лебяжье Курганской области обвиняются в жестоком убийстве женщины, за которое им грозит пожизненное лишение свободы. В отношении них утверждено обвинительное заключение по ч.2 статьи 105 УК РФ — убийство группой лиц по предварительному сговору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Следствием установлено, что в июле прошлого года, двое местных жителей, в ходе распития спиртных напитков в компании со своей знакомой, решили совершить убийство последней. Под предлогом проводить потерпевшую домой, обвиняемые привели ее в заброшенный агроэлеватор, где и совершили нападение», — сообщает пресс-служба ведомства.

После совершенного убийства обвиняемые скинули труп женщины в колодец пожарного водоема и прикрыли его ветками деревьев, чтобы скрыть следы преступления, об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Курганской области. Спустя несколько дней мать потерпевшей, обеспокоенная исчезновением, обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые и найден труп женщины.

В прокуратуре отмечают, что ранее злоумышленники были неоднократно судимы, в том числе за совершение преступлений против жизни граждан. В соответствии с УК РФ в данном деле имеются отягчающие обстоятельства в виде рецидива преступлений. В случае признания обвиняемых виновными, им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее URA.RU писало, что 19-летнему курганцу грозит колония. Водитель насмерть сбил подростка на пешеходном переходе. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель прокурора Кургана, материалы направлены в суд.

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