В Курганской области в два раза снизилось производство бетона

Производство товарного бетона в Курганской области снизилось на 45% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Производство бетона в Курганской области по сравнению с прошлым годом снизилось почти на 45%. За январь—апрель 2022 года было произведено всего около четырех тысяч кубических метров. Такие данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

«Объем производства бетона, готового для заливки за январь—апрель 2022 года составил 3,8 кубических метров. По сравнению с прошлогодними значениями этот показатель ниже на 44,9%», — говорится в таблице «Производство важнейших видов промышленной продукции по Курганской области в январе—апреле 2022 года».

При этом производство блоков и строительных изделий из цемента, бетона или искусственного камня увеличилось на 18%. Объемы производства строительного, керамического и неогнеупорного кирпича в апреле—марте текущего года повысилось на 4,3%.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области производство сливочного масла снизилось почти на 53%. За январь—апрель 2022 года объемы сократились до 218,2 тонн. Также Курганская область попала в аутсайдеры по производству молока. За последние пять лет надои в регионе уменьшились более чем на 16%.