Губернатор Шумков призвал курганцев не жаловаться и не ныть

06 июня 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков предложил работать, а не ждать лучших времен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что для улучшения жизни в регионе нужно работать, а не ждать лучших времен или жаловаться на других. Об этом он заявил в интервью ГТРК «Курган». Позже он также добавил, что для достижения результата не надо ныть. «Тот, кто готов, тот ищет варианты и пути. Тот, кто не готов, тот ищет отговорки. Надо просто брать и работать. Город меняется, регион меняется, просто потому, что мы правильные решения приняли. Не надо ждать каких-то лучших времен, не надо ни на кого жаловаться. Давайте брать и делать», — рассказал Шумков. Также глава региона подчеркнул, что за три года его работы на этом посту уже заметны позитивные изменения. «Если бы вот так работал регион 20 лет, он был бы в форвардах по ряду показателей, либо, как минимум, на средних позициях. Потому еще раз говорю: надо просто работать и видеть возможности, не надо ныть», — заявил Шумков. Шумков уже не в первый раз заявляет, что для достижения результата нужно работать, а не ныть. С подобным посылом он обращался к курганцам 31 декабря 2019 года в новогоднем поздравлении. «Если мы захотим, то вместе мы можем добиться всего, что нам необходимо. Нужно только перестать болтать, ныть, критиковать других, а также сыпать бесполезными советами там, где нужно просто взять и поработать», — заявлял глава региона. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что для улучшения жизни в регионе нужно работать, а не ждать лучших времен или жаловаться на других. Об этом он заявил в интервью ГТРК «Курган». Позже он также добавил, что для достижения результата не надо ныть. «Тот, кто готов, тот ищет варианты и пути. Тот, кто не готов, тот ищет отговорки. Надо просто брать и работать. Город меняется, регион меняется, просто потому, что мы правильные решения приняли. Не надо ждать каких-то лучших времен, не надо ни на кого жаловаться. Давайте брать и делать», — рассказал Шумков. Также глава региона подчеркнул, что за три года его работы на этом посту уже заметны позитивные изменения. «Если бы вот так работал регион 20 лет, он был бы в форвардах по ряду показателей, либо, как минимум, на средних позициях. Потому еще раз говорю: надо просто работать и видеть возможности, не надо ныть», — заявил Шумков. Шумков уже не в первый раз заявляет, что для достижения результата нужно работать, а не ныть. С подобным посылом он обращался к курганцам 31 декабря 2019 года в новогоднем поздравлении. «Если мы захотим, то вместе мы можем добиться всего, что нам необходимо. Нужно только перестать болтать, ныть, критиковать других, а также сыпать бесполезными советами там, где нужно просто взять и поработать», — заявлял глава региона.