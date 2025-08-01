«Все летит в дыру»: в Самарской области во время заседания депутат провалился в люк

В Самарской области во время заседания гордумы Новокуйбышевска чиновник провалился одной ногой в незакрытый люк глубиной около двух метров. Инцидент произошел в момент обсуждения состояния городского бюджета, сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин.
«Там всегда вот этот люк был закрыт, не знаю, что там произошло, но люк вместе с ногой провалился — то есть, люк там внизу и остался. Видимо, пора уже ремонт делать — старое все», — заявил Абдалкин в интервью изданию «Подъем».
По его словам, пострадавший — госслужащий невысокого ранга, который присутствовал на заседании в качестве приглашенного. В результате падения он получил ушиб. Депутат уточнил, что люк, в который провалился участник заседания, обычно бывает закрыт, однако на этот раз по неизвестной причине конструкция не выдержала.
Он также отметил, что этот эпизод на заседании, где обсуждали бюджет города, стал символичным для ситуации с городскими финансами: «Все летит в дыру: и финансы, и чиновники, и бюджет!». В настоящее время представители городской думы проводят проверку обстоятельств происшествия и рассматривают вопрос о необходимости ремонта помещения.
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