На СВО погиб разведчик Новоселов из Курганской области. Фото

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В Курганской области простились с бойцом, погибшим в зоне СВО
В Курганской области простились с бойцом, погибшим в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Старший разведчик Андрей Новоселов из Курганской области погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Прощание с бойцом прошло в Белозерском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.

«В зоне специальной военной операции погиб Новоселов Андрей Сергеевич из села Камаган. Он служил старшим разведчиком. Бойца похоронили в Белозерском округе», — сообщили URA.RU в военкомате области.

Курганцы простились с погибшим на СВО разведчиком Андреем Новоселовым
Курганцы простились с погибшим на СВО разведчиком Андреем Новоселовым
Фото:

Боец родился в селе Камаган. Окончил профессиональное училище №33. На СВО Новоселов служил с июля 2023 года. Военнослужащего похоронили на кладбище в селе Скопино.

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Старший разведчик Андрей Новоселов из Курганской области погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Прощание с бойцом прошло в Белозерском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. «В зоне специальной военной операции погиб Новоселов Андрей Сергеевич из села Камаган. Он служил старшим разведчиком. Бойца похоронили в Белозерском округе», — сообщили URA.RU в военкомате области. Боец родился в селе Камаган. Окончил профессиональное училище №33. На СВО Новоселов служил с июля 2023 года. Военнослужащего похоронили на кладбище в селе Скопино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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