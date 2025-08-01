В Курганской области простились с бойцом, погибшим в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Старший разведчик Андрей Новоселов из Курганской области погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Прощание с бойцом прошло в Белозерском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.
«В зоне специальной военной операции погиб Новоселов Андрей Сергеевич из села Камаган. Он служил старшим разведчиком. Бойца похоронили в Белозерском округе», — сообщили URA.RU в военкомате области.
Курганцы простились с погибшим на СВО разведчиком Андреем Новоселовым
Боец родился в селе Камаган. Окончил профессиональное училище №33. На СВО Новоселов служил с июля 2023 года. Военнослужащего похоронили на кладбище в селе Скопино.
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