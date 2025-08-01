В России впервые в мире внедрили возможность примерок на рынке частных сделок

На мировом рынке частных сделок впервые появилась возможность при заказе примерить одежду, обувь и аксессуары. Такую функцию внедрила компания «Авито». Как пояснили URA.RU в пресс-службе классифайда, после примерки покупатель может отказаться от неподошедшихвещей прямо в ПВЗ и вернуть деньги за заказ.
«Более 30% пользователей испытывали необходимость примерить одежду, обувь или аксессуары при получении, поэтому мы и ввели такую функцию. Она уникальна для рынка: ни одна ресейл-платформа в мире еще не запустила подобных решений в С2С сделках. Пока что примерки будут доступны только в пунктах выдачи Avito Branded Delivery», — сообщил старший директор по продукту в «АвитоТоварах» Сергей Хакимов.
При получении товара у покупателя будет 15 минут на примерку. В случае отказ вещь вернется в ПВЗ отправки. Если покупатель повредил товар во время примерки, то классифайд компенсирует его стоимость продавцу. Примерка не будет доступна в случае заказа нижнего белья, купальников, домашней одежды, носок, чулок, колготок и аксессуаров для волос.
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