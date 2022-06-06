В Тюмени скончался сотрудник областной прокуратуры

07 июня 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Инесса Андриянова проработала в органах прокуратуры более 30 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Начальник апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Инесса Андриянова скончалась спустя несколько часов после того, как ей стало плохо на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В ведомстве подтвердили факт смерти сотрудницы. «Инессе Андрияновой стало плохо на рабочем месте. Ей вызвали скорую помощь. Спустя некоторое время, она скончалась», — сообщил собеседник агентства. Официальный telegram-канал областной прокуратуры подтвердил факт смерти сотрудницы ведомства.«Прокурор Тюменской области Владислав Московских и коллектив прокуратуры выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Андрияновой Инессы Ивановны, начальника апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области, Почетного работника прокуратуры Российской Федерации», — указано в сообщении прокуратуры Инесса Андриянова проработала в органах прокуратуры более 30 лет. 18 лет из них — в аппарате прокуратуры Тюменской области. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Начальник апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Инесса Андриянова скончалась спустя несколько часов после того, как ей стало плохо на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В ведомстве подтвердили факт смерти сотрудницы. «Инессе Андрияновой стало плохо на рабочем месте. Ей вызвали скорую помощь. Спустя некоторое время, она скончалась», — сообщил собеседник агентства. Официальный telegram-канал областной прокуратуры подтвердил факт смерти сотрудницы ведомства.«Прокурор Тюменской области Владислав Московских и коллектив прокуратуры выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Андрияновой Инессы Ивановны, начальника апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области, Почетного работника прокуратуры Российской Федерации», — указано в сообщении прокуратуры Инесса Андриянова проработала в органах прокуратуры более 30 лет. 18 лет из них — в аппарате прокуратуры Тюменской области.