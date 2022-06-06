06 июня 2022

Мэр пояснил, почему в Тюмени не снижают цены на проезд. «Ущемим права подрядчиков»

© Служба новостей «URA.RU»
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Снижать стоимость проезда власти не планируют, чтобы не ущемлять частных перевозчиков Фото:

Решение о снижении цен на проезд в общественном транспорте ущемит права частных перевозчиков. Об этом на заседании городской думы рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, хоть автопарк муниципальных автобусов постепенно и переходит на более дешевые виды топлива, на стоимости билетов в ближайшее время это не отразится.

«Ежегодно состав (автопарка городского ТПАТП — прим. URA.RU) обновляется. В этом году приобрели 82 автобуса, треть на газомоторном топливе. Это приводит к экономии. Но все-таки большая часть работает на дизеле. Цена [проезда] складывается в зависимости от условий контрактов. Учитываются и частные перевозчики. Если установить единые цены, опираясь лишь на тот процент транспорта, который приобретен муниципальным акционерным обществом, будут ущемлены права других подрядчиков», — пояснил мэр Тюмени.

Так Руслан Кухарук ответил на вопрос депутата гордумы Юрия Дранчука. Тот поинтересовался, возможно ли снизить цену на проезд в общественном транспорте, если часть автобусов работает на более дешевых, альтернативных видах топлива.

В настоящее время в Тюмени билет на автобус стоит 29 рублей при расчете наличными. Если оплата по карте, то проезд обходится в 28 рублей.

По словам главы администрации, сейчас в приоритете властей обновление парка городских автобусов. При помощи федеральных программ софинансирования мэрия планирует закупать и технику, которая ездит на электрических батареях.

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Решение о снижении цен на проезд в общественном транспорте ущемит права частных перевозчиков. Об этом на заседании городской думы рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, хоть автопарк муниципальных автобусов постепенно и переходит на более дешевые виды топлива, на стоимости билетов в ближайшее время это не отразится. «Ежегодно состав (автопарка городского ТПАТП — прим. URA.RU) обновляется. В этом году приобрели 82 автобуса, треть на газомоторном топливе. Это приводит к экономии. Но все-таки большая часть работает на дизеле. Цена [проезда] складывается в зависимости от условий контрактов. Учитываются и частные перевозчики. Если установить единые цены, опираясь лишь на тот процент транспорта, который приобретен муниципальным акционерным обществом, будут ущемлены права других подрядчиков», — пояснил мэр Тюмени. Так Руслан Кухарук ответил на вопрос депутата гордумы Юрия Дранчука. Тот поинтересовался, возможно ли снизить цену на проезд в общественном транспорте, если часть автобусов работает на более дешевых, альтернативных видах топлива. В настоящее время в Тюмени билет на автобус стоит 29 рублей при расчете наличными. Если оплата по карте, то проезд обходится в 28 рублей. По словам главы администрации, сейчас в приоритете властей обновление парка городских автобусов. При помощи федеральных программ софинансирования мэрия планирует закупать и технику, которая ездит на электрических батареях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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